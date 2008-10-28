Балога прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что занимается вопросами объединения церквей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня в Стамбуле после церемонии презентации монеты, выпущенной Национальным банком Украины по случаю визита в Украину Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.

В.БАЛОГА отметил, что он в этом году в Константинополе (Стамбуле – УНИАН) уже в четвертый раз, поскольку по поручению Президента Виктора ЮЩЕНКО отвечает за работу, связанную с объединением украинских церквей. В частности, он готовил и этот визит Президента.

В то же время, на вопрос, не преувеличены ли слухи о его отставке, В.БАЛОГА сказал: «Благодарю, но вопрос не уместен».