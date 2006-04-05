Завтра Ахметов с женой поделят деньги

Завтра, 6 апреля, акционеры ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» (г.Донецк) проведут общее собрание, на котором рассмотрят вопросы о деятельности компании в 2005 году и ряд организационных вопросов. Об этом сообщается в анонсе собрания, опубликованном в прессе.

Так, акционеры планируют заслушать отчет о деятельности СКМ за 2005 год, а также утвердить финансовую отчетность за 2005 год. Кроме того, планируется утвердить порядок распределения прибыли за 2005 год, срок и порядок выплаты дивидендов. Также планируется утвердить условия договора на ведение реестра.

В повестку дня завтрашнего собрания акционеры СКМ также включили вопросы о внесении изменений в устав и об органах управления компанией.

В то же время, в сообщении не указывается, что подразумевается под пунктом "об органах управления" СКМ (УНИАН: Предполагается, что включение этого пункта связано с прохождением в парламент президента СКМ Рината АХМЕТОВА и необходимостью внести соответствующие изменения в управляющие органы. На данный момент, уже как минимум на четырех предприятиях, подконтрольных СКМ, чьи руководители стали депутатами, анонсированы собрания акционеров с пунктом «об изменениях в органах управления». В анонсе запланированного на 12 апреля собрании акционеров Центрального и Северного ГОКов (гендиректор Александр ВИЛКУЛ, 59-е место в списке Партии регионов) прямо указывается, что на собрании планируется не только внести изменения в органы управления, но и избрать Почетного президента комбинатов. Более обтекаемые формулировки в повестках дня намеченных на 19 мая собраний на «Азовстали» (гендиректор Алексей БЕЛЫЙ - 31-е) и «Азовмаше» (президент Александр САВЧУК, 32-е).).

При этом, в самой СКМ не стали комментировать возможные изменения в органах управления компанией – до проведения собраний на самой компании и на ее активах.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит президенту компании Ринату АХМЕТОВУ, 10% - его жене Лилии СМИРНОВОЙ. Должность президента СКМ Р.АХМЕТОВ занимает с момента ее введения весной 2004 года.