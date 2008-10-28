Яценюк пригласил к себе Тимошенко, Стельмаха и Пинзеника

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пригласил премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, главу Нацбанка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и руководителей фракций и комитетов парламента на 14.00 на совещание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня на заседании парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, необходимо дать ответы на вопросы, касающиеся экономического кризиса. «Желательно, чтобы на эти вопросы дало ответ правительство», - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо «немедленно стабилизировать банковскую систему, немедленно стабилизировать валютно-обменный курс», обеспечить занятость населения и «экономическое выживание».