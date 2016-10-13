Олланд готов к переговорам в нормандском формате - Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Франции, Олланд надеется, что в ближайшее время определят дорожную карту с шагами, которые помогут вернуть Украине контроль над своей границей с Россией.

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Согласно сообщению, Олланд также говорил с президентом Украины Петром Порошенко ранее в тот же день.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд и глава РФ Владимир Путин провели 12 октября телефонный разговор, в котором отметили важность выполнения Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах.

Однако они не договорились о проведении саммита.