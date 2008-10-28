Регионалов бросает в холодный пот от экономических заявлений Тимошенко

Правительство Украины не владеет масштабами трагедии, связанной с экономическим кризисом, заявил в Запорожье народный депутат от фракции Партии регионов, генеральный директор ОАО "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Когда премьер-министр объявила, что экономический кризис не затронет Украину, многие были в шоке и холодном поту. Это доказало то, что правительство не владеет масштабом трагедии. Люди, которые окружают премьера, и она сама далеки от проблем, в создании которых участвовали", - отмечается в нем.

По мнению Богуслаева, кризис затронет и жителей западных регионов Украины, и предприятия юго-востока, и находящихся в парламенте руководителей компаний, пишет Украинская правда.

"Мы уже переживаем колоссальные потери: половина цехов металлургических предприятий остановлена, работники отправлены в вынужденный отпуск, готовятся программы сокращения людей. Банки превратились в конторы по переводу денег за границу, в активах – не реальные гривны, а купленные за границей "фантики" – ценные бумаги", - сказал он.

По словам "регионала", правительство ответственно за обнищание людей и предприятий, так как под руководством премьера поднимаются цены на энергоносители.

Он также раскритиковал действия правительства по привлечению большого количества кредитов из-за рубежа.

"Только процентов надо платить $5 млрд каждый год! Директора институтов экономики считают, что нельзя больше заимствовать на стороне - мы уже банкроты! А нам говорят: "Кризис нас не коснется", - подчеркнул Богуслаев.

Он отметил, что, не осознавая масштабов катастрофы, правительство не может сказать, сколько денег нужно "вбросить" в украинскую экономику, "чтобы остановить сползание страны в пропасть".

Депутат заявил, что людям необходимо сказать правду: "Украину ждут тяжелые времена".