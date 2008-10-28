В «Регионах» ждут, что Ющенко поставит Тимошенко на место

Дата проведения досрочных парламентских выборов официально признана открытой: министр юстиции Николай Онищук вчера заявил, что возобновление действия указа президента о прекращении полномочий Верховной рады VI созыва теперь зависит от народных депутатов. В то время как глава Минюста делал заявления для СМИ, руководство Cекретариата Президента призвало народных депутатов "неотложно определиться с путями выхода из глухого политического угла".

В "Нашей Украине" уверены: если сегодня в Раде состоится результативное голосование, выборы пройдут 21 декабря.

В БЮТ для себя уже решили, что президентского указа о проведении досрочных выборов в ВР вовсе не существует. «На сегодняшний день указа президента о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных выборов не существует. Это означает, что для их проведения президент должен издать новый указ о прекращении полномочий парламента и определить дату выборов, которые состоятся в 60-дневный срок с момента подписания указа,»– заявил Коммерсант-Украина нардеп Виктор Швец.

Между тем в Партии регионов в заявлениях Николая Онищука и СП усмотрели желание "замять тему перевыборов". "Сейчас у Ющенко нам мягко намекают – вы ж там давайте, создавайте новую коалицию,– сказал Михаил Чечетов и добавил, что день перевыборов полностью зависит от президента.– Если у Виктора Ющенко хватит мужества поставить премьер-министра Юлию Тимошенко на место, то выборы могут состояться и в середине декабря".