Во Франции не уверены относительно проведения саммита "нормандской четверки" - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Должен быть реальный прогресс между тем, что сейчас и будет потом, также лидеры должны дать согласие, поэтому мы не можем подтвердить, что встреча состоится", - сказал собеседник.

Читайте такжеКремль заявляет, что встреча лидеров "нормандского формата" состоится 19 октября

Как сообщал УНИАН, Украина по состоянию на 11 октября пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки".

Напомним, по словам посла России во Франции Александра Орлова лидеры России, Франции и Германии проведут встречу в Берлине в "нормандском формате" 19 октября.

Ужин, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине, состоится по приглашению канцлера Ангелы Меркель.