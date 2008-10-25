Огрызко наговорил комплиментов герцогу Йоркскому

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРИЗКО высоко оценивает вклад Королевской семьи Великобритании в развитие украинско-британских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня В.ОГРИЗКО принял члена Королевской семьи Великобритании Принца ЭНДРЮ, Герцога Йоркского.

В ходе встречи был обсужден вопрос сотрудничества двух государств в контексте европейских и евроатлантических стремлений Украины. В.ОГРИЗКО дал высокую оценку вкладу Королевской семьи и лично Принца ЭНДРЮ в развитие украинско-британских отношений.

Также они обсудили вопрос сотрудничества в сфере экономики и инвестиций.

Отдельное внимание было уделено вопросу международного осуждения Голодомора 1933-33 годов в Украине. Принц ЭНДРЮ, который перед началом встречи в МИД почтил память миллионов жертв этой трагической страницы в истории нашего государства возле памятного знака на Михайловской площади, высказал свою солидарность с украинским народом.