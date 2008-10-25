Луценко хочет втянуть Кличко в "Самооборону"

"Народная самооборона" ожидает ответа Виталия Кличко относительно создания с его участием блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщил лидер "Народной самообороны", министр внутренних дел Юрий Луценко в интервью "Украине молодой".

"Что же касается участия в выборах, то "Самооборона" будет обсуждать два варианта, которые будут зависеть от времени и формата избирательной кампании: или присоединение к большому блоку (которым может быть БЮТ), или отдельный поход", - отметил Луценко.

По его словам, "не исключено также создание блока на основе "НС" с привлечением "свободных" демократов".

На вопрос, имеет ли он в виду Анатолия Гриценко, Луценко ответил: "Не только. Пока еще мы ведем переговоры с Виталием Кличко, ожидаем от него ответа".

Министр прибавил, что разные социологические исследования — от Фонда Разумкова до НИСИ — показывают рейтинг "НС" на уровне 2,4—2,8%.

Он также заверяет, что не обсуждал с премьером Юлией Тимошенко участие в выборах в ее блоке. "Могу поклясться, что у меня еще не было официальных разговоров с Тимошенко ни о входе в ее блок, ни о квоте для "Самообороны", ни о месте Луценко в списке", - сказал он.

Прогнозируя возможный срок проведения досрочных выборов, Луценко отметил: "Если президент будет настаивать, как он это делает сейчас, — то в феврале-марте. А если нет, если парламент получит возможность поработать над решением чрезвычайной экономической ситуации, — тогда выборы новой ВР возможны в октябре следующего года".

Украинская правда