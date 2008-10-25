Сможет ли парламент принять антикризисный пакет Ющенко-Януковича?

Политические эксперты считают проблематичным принятие Верховной Радой пакета антикризисных мер. Об этом свидетельствует эксперт-опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей «АКСИА», данные которого переданы агентству УНИАН.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, принятие антикризисных законов Верховной Радой не в кабминовском варианте, а в парламентском – не вопрос возможности, а вопрос необходимости.

“Партийно-парламентские элиты заинтересованы в том, чтобы принять пакет антикризисных мер именно под брендом Верховной Рады”, - сказал он.

По словам политолога, определенным барьером на пути антикризисного голосования является вопрос голосования о финансировании досрочных выборов.

В.КАРАСЁВ считает, что этот вопрос может быть решен двумя способами: или нахождение нетривиальных путей финансирования предвыборной кампании, или эту проблему можно снять, отодвигая день голосования на 2009 год.

«Партийно-парламентские силы понимают, что отсрочка голосования по антикризисному пакету не только бьет по репутации этой Верховной Рады, не только возмутит украинское общество, но и может создать дополнительные условия для углубления финансового кризиса и трансформации его в кризис экономический. А в этом уже не заинтересованы и участники парламентской игры, и спонсоры основных парламентских сил”, - сказал он.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ, в свою очередь, отметил, что наблюдается нежелание БЮТ вносить изменения в свой вариант. “Фракция премьера не хочет отдавать эксклюзив пиара на антикризисных мерах и инициативах, поэтому вероятность договоренностей с БЮТ очень низкая”, - сказал он.

По мнению А.МЕДВЕДЕВА, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО понимает, что принятые антикризисные законы выполнять придется ей, и ответственность за их выполнение также ляжет на ее плечи. В то же время согласованный пакет Партии регионов и Президента Виктора ЮЩЕНКО может быть готов уже к утру понедельника, и принятие пакета “упрется” в блокирование депутатами БЮТ трибуны парламента.

“Доводы премьерской силы относительно блокирования работы ВР выглядят эгоистично, БЮТ требовал возобновить работу Рады для того, чтобы не дать ей работать. И если БЮТ не примет антикризисный пакет ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧА, то политический кризис усилится», - считает А.МЕДВЕДЕВ.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК констатировал, что на данный момент БЮТ блокирует любые попытки реализации антикризисных мер. “Есть спекуляция Кабмина Юлии ТИМОШЕНКО на антикризисных лозунгах. И это будет влиять на реализацию этих мер”, - сказал он.

По убеждению В.КУЛИКА, полагаться на Верховную Раду нынешнего созыва довольно сложно. Он считает, что стоит осуществлять меры, которые возможны через введение указов Президента, а также постановлений Кабинета министров. Это, отметил В.КУЛИК, могло бы каким-то образом амортизировать последствия кризиса и оказывать давление на Верховную Раду с требованием принятия пакета мер. “Возможно, это будет пакет не только эксклюзивно бютовский, а согласованный с другими политическими силами. Не может быть авторского проекта. Нужно говорить о консолидированном потоке документов”, - считает он.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ надеется, что Верховная Рада сможет найти компромисс. “Другого пути, кроме компромисса нет. Нужен хотя бы рамочный компромисс по законам о предотвращении самых худших последствий кризиса”, - сказал он.

По словам директора политико-правовых программ Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрия ЯКИМЕНКО, есть проблемы с тем, чтобы Верховная Рада приняла пакет антикризисных мер. По его словам, главная проблема в том, что вопрос антикризисных законов непосредственно связан с политическим вопросом о финансировании досрочных выборов.

“Эта политическая составляющая осложняет практически все, что касается прохождения антикризисного проекта, начиная от содержательного согласования разных проектов, заканчивая вопросом рассмотрения и принятия этого законопроекта”, - сказал он.

По убеждению Ю.ЯКИМЕНКО, многое будет зависеть от того, в каком порядке, в какой последовательности будут рассматриваться этот и другие проекты. “Если бы, скажем, можно было вынести вопрос избирательного процесса за скобки, то тогда бы шансы на принятие возросли. В идеале необходимо разграничить вопрос преодоления кризиса и вопрос внеочередных выборов”, - считает он.

По словам Ю.ЯКИМЕНКО, если этот процесс будет деполитизирован и тема выборов в нем не будет присутствовать, тогда есть определенные шансы на то, чтобы проект был подготовлен, согласован и вынесен на голосование следующей пленарной недели, а если избирательная тема все же будет присутствовать, это значительно уменьшит шансы законопроекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке согласованного законопроекта о преодолении в Украине возможных последствий мирового финансового кризиса.