Две недели падает цена на гречку

В течение последних двух недель на украинском рынке гречневой крупы отмечается снижение цен предложения на готовую продукцию, сообщают эксперты ИА "АПК-Информ".

По словам операторов рынка, данная ситуация обусловлена снижением уровня спроса на крупу, а также возможностью закупки более дешевого зерна гречихи.

В настоящее время средний уровень отпускных цен на гречневую крупу в Украине составляет 3000-3050 грн./т франко-склад продавца.

При этом ряд переработчиков гречихи не исключают дальнейшего снижения цен на гречневую крупу ввиду того, что на рынке присутствуют предложения продукции по более низким ценам от компаний, работающих по давальческой схеме.