Институт госсекретарей: цепные псы политиков или хранители преемственности?

Институт госсекретарей был впервые введен в 2001 году и просуществовал неполных два года. Попытки его восстановить делались в 2005-м Виктором Ющенко, издавшим соответствующий указ, одобренный Кабинетом министром. Указ завис, но недавно о намерении вернуть госсекретарей заявил аппарат Виктора Януковича.

К слову, создавали и упраздняли этот институт приблизительно с одной и той же формулировкой – с целью оптимизации (как вариант: стабилизации, развития) системы государственного управления и дальнейшей реализации политреформы. О целях и функциях подобного института УНИАН опросил экспертов.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

МИНИСТРЫ НЕ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Введение института госсекретарей – непременный элемент реформы государственной власти. Ведь мы переходим к системе, в которой министры должны исполнять роль политиков. Им не обязательно иметь профессиональный опыт в отрасли своего ведомства.

В Великобритании министр здравоохранения меняет свой портфель на министра обороны или министра науки. И это считается в порядке вещей, потому что министры-политики реализуют какой-то курс, согласованный с коалицией и им не надо для этого быть профессионалами в этой конкретной отрасли.

Конечно, наши политики не совсем до этого дозрели и плохо понимают механизмы работы. Они подозревают, что если будет введен этот институт, то это приведет к ограничению их прав, возможностей, полномочий. На самом деле мы должны начать воспитывать профессионалов, людей, которые готовы выполнять программу – любую программу, которую заказывает министр-политик, исходя из коалиционного соглашения.

Меня удивляет, что этому сопротивляется и министр обороны, который очень хорошо должен был бы это понимать. В то время, когда он работал в центре Разумкова, никакого сомнения у него не было, – сейчас же он сомневается.

Нам нужно воспитывать и отбирать когорту профессиональных управленцев, которые будут знать соответствующие отрасли экономики и работать независимо от того, сменился политический курс или нет. Только тогда мы обеспечим непрерывность управления государственными механизмами, тогда каждый правительственный кризис не будет тянуть за собой кризис всей системы государственного управления, как это было в 2004 году и с чем мы можем столкнуться сейчас.

Сейчас, встречая сопротивление министров, Зварыч говорит, что раньше, в 2001 году, госсекретарей назначал Президент. И это помогало ему влиять на политику министерства помимо министра. Сегодня правительство назначает госсекретарей. Но и правительству надо привыкнуть к мысли, что госсекретари могут работать и после его смены, если они себя хорошо зарекомендовали. Мне кажется, что это даст новый стимул профессионального роста. Потому что не все профессионалы хотят быть политиками. В нашем правительстве имеется ряд министров, которые устраивали Кучму, устраивали Ющенко и сейчас устраивают Януковича, и эти люди не должны меняться от того, что меняется политическая конъюнктура.

Владимир Литвин, вице-президент НАНУ:

ЦЕЛЬ ОДНА – РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ СВОИХ

В 2001 году цель создания института госсекретарей была благородная: обеспечить стабильность власти, а главное – последовательную работу государственных институтов. Но тогда это было испохаблено примитивным виденьем места и роли госсекретарей.

Мне кажется, что уроки из прошлого не извлечены, поэтому идею введения этого института я, прежде всего, усматриваю в том, что не хватает должностей для трудоустройства во власти членов правящей команды.

Для начала надо посчитать, во что это обойдется стране. А попутно – посчитать нагрузку для бюджета от введения должностей замов руководителей центральных органов исполнительной власти по связям с Верховным Советом. С таким же успехом можно вводить должности заместителей по связям с космосом.

Возникает вопрос: а чем будут заниматься министры? Ведь они должны вырабатывать и осуществлять политику в отрасли. Политика вырабатывается через принятие соответствующих законов. Законы принимаются пока что Верховной Радой. Вывод очевиден: нововведения преследуют, главным образом, одну цель – расширить возможности для трудоустройства.

Я думаю, интересно будет нашим гражданам посмотреть на расходы бюджета на содержание власти. В том числе с учетом нововведений. Убежден, цифра будет красноречивой.

Дмитрий Выдрин, политолог, народный депутат:

ЦЕПНЫЕ ПСЫ ХОЗЯИНА ПРИ ВЛАСТИ

Как это всегда у нас бывает: любая идея опошляется, превращаясь в свою противоположность. То же самое, к сожалению, произошло с институтом госсекретарей. На Западе госсекретари являются тем институтом, который осуществляет преемственность в политике ведомства. Политики приходят и уходят, а госсекретари отвечают за министерство, не забывают стратегии, разработанные министерством, помнят о хороших людях, которые попали в кадровый банк данных министерства. И это нужно, чтобы сохранялась преемственность в поступлении идей, чтобы все развивалось циклично, эволюционно.

В немецком, английском, израильском парламенте я интересовался такими институтами. И я видел, как работает такой институт и в странах Европы и даже Азии.

У нас госсекретари – цепные псы конкретных политиков. В Украине они назначаются, чтобы защищать сиюминутные интересы своего хозяина. У нас это институт политической одномоментности. У нас госсекретари защищают не стратегию и тактику ведомства, а момент, желание хозяина в данный момент, настроение хозяина в данный момент, волю хозяина в данный момент и финансовый интерес хозяина в данный момент.

Записала Лана Самохвалова