Ющенко надеется после выборов получить «более качественную» Раду
Президент напомнил про 200 законов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что следующий состав Верховной Рады будет значительно качественнее предыдущего.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Житомире перед делегатами IV съезда специалистов социальной медицины и организаторов здравоохранения Украины.
Президент в который раз подчеркнул непродуктивность и неэффективность последнего состава парламента.
Он отметил, что согласно договору о коалиции между «Нашей Украиной» и БЮТ народные депутаты должны были принять 245 законов. Однако, по словам В.ЮЩЕНКО, за 8 месяцев существования коалиции, было подано 45 законопроектов и принято только 11 из них.
Учитывая это, Президент отметил, что парламентская коалиция должна быть более функциональной и действенной.
«Убежден, что следующий парламент по своему качеству, по своей способности к поиску компромисса будет выше этого», - сказал В.ЮЩЕНКО.