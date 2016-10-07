В Одесской области во время визита Порошенко представят трех заместителей главы ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

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«Завтра во время визита президента мы представим моих троих новых заместителей, среди которых выпускники Кембриджского и Принстонского университетов, Лондонской школы экономики, а главное - очень интересные и деятельные молодые люди», - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 7 октября президент Петр Порошенко посетит с рабочей поездкой Одесскую область. В программе поездки: ознакомление с ходом ремонта дороги Одесса-Рени, посещение производства вина в области.