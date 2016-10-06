Порошенко поручил задействовать все возможности дипломатии для освобождения "мучеников-заложников РФ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского в Киевском национальном университете им. Шевченко.

«Я дал соответствующие поручения для того, чтобы все украинские дипломатические возможности были использованы для того, чтобы мы вытащили Панова, Сущенко и других украинских заложников-мучеников, которые находятся в РФ», – заявил он, прокомментировав ситуацию вокруг задержания украинского журналиста Романа Сущенко в России.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента информагентства «Укринформ» во Франции Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, «целенаправленно собиравшим сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации». В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», ведется следствие. 2 октября он был арестован на 2 месяца.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».

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10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном ею Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании "группы диверсантов". Был показан задержанный житель Запорожской области Евгений Панов, который, как утверждает ФСБ, якобы является одним из организаторов запланированных терактов и сотрудником ГУР Минобороны Украины.