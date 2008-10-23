Янукович хочет прямо сейчас усесться в кресле Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает принять решение об отставке Кабинета министров и назначить антикризисное правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании возглавляемого им оппозиционного правительства.

Он отметил, что необходимо назначить антикризисное правительство, и после этого идти на досрочные парламентские выборы.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов сегодня готова предложить пакет первоочередных антикризисных мер.

Он отметил, что нынешняя власть должна признать, «что они сделали со страной, и только после этого можно с ними садиться за стол и о чем-то разговаривать».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что необходимо «немедленно освободить правительство от своих обязанностей и назначить сегодня антикризисное правительство». При этом лидер Партии регионов сказал, что «это нужно сделать в парламенте, а затем идти на выборы». По его словам, на выборах народ должен определить ту политическую силу, которая придет к власти, «которая способна преодолеть этот кризис». «Другого пути нет», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если БЮТ будет продолжать блокировать работу парламента, то «весь негатив того, что сегодня есть в стране, ложится еще большим грузом на эту власть - на премьер-министра, Президента Украины и председателя Верховной Рады».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что перед заседанием оппозиционного правительства беседовал с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и сказал ему: «Мы готовы сегодня подать первоочередной пакет антикризисных действий, и если мы проголосуем и примем, то мы вместе готовы нести ответственность за реализацию этого пакета». При этом он добавил, что этот пакет «небольшой».

По его словам, Партия регионов предлагает немедленно создать стабилизационный фонд для улучшения ситуации в металлургической отрасли, сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью выведения их из кризиса. Он добавил, что на сегодняшний день необходимо защитить вкладчиков банков, и соответствующие мероприятия предусмотрены в пакете законопроектов.

«Мы будем сейчас занимать настойчивую позицию, и предлагать рассмотреть наши предложения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.