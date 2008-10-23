Утреннее заседание Верховной Рады закрыто
12:26, 23 октября 2008Политика
1484
Вечером попробуют еще
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.
Он обратился с просьбой к представителям парламентских комитетов рассмотреть на своих заседаниях законопроекты, которые касаются выхода из экономического кризиса.
Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что в 16.00 Верховная Рада начнет свою работу и попытается рассмотреть пакет документов об антикризисных мероприятиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter