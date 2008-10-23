Утреннее заседание Верховной Рады закрыто

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Он обратился с просьбой к представителям парламентских комитетов рассмотреть на своих заседаниях законопроекты, которые касаются выхода из экономического кризиса.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что в 16.00 Верховная Рада начнет свою работу и попытается рассмотреть пакет документов об антикризисных мероприятиях.