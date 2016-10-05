Комитет ВР поддержал проект закона, который делает невозможным бегство депутатов за границу – нардеп

Комитет верховной Рады по вопросам иностранных дел поддержал законопроект, который препятствует побегу за границу депутатов, в отношении которых есть представление ГПУ. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Вадим Денисенко.

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"Согласно проекту, если Генпрокуратура дает представление на депутата, он становится невыездным на период рассмотрения этого вопроса в Совете (время обсуждения четко регламентирован). Против выступили представители Оппоблока и радикалы. Представитель "Батькивщины" воздержался", - написал Денисенко.

Напомним, одним из последних громких дел о нардепах-беглецах является история автора "газовой схемы" Онищенко, который сейчас скрывается в Лондоне.