В ГПУ рассчитывают на прецедент для экстрадиции Онищенко

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил в эфире телеканала "112 Украина".

При этом Енин не уточнил ни имени, подозреваемого, ни дела, в котором он фигурирует.

"Могу сказать, что на протяжении ближайших нескольких недель мы ожидаем экстрадицию в Украину одного из наших граждан, которого мы подозреваем в совершении преступления. Это будет первым прецедентом экстрадиции нашего соотечественника с Туманного Альбиона", - сказал Енин.

Он акцентировал на том, что это создаст правовой прецедент для дальнейшей экстрадиции беглого народного депутата Александра Онищенко.

"Зная то, что Великобритания является страной прецедентного права, этот случай безусловно послужит в пользу того, чтобы выдать нам также и Александра Онищенко. Не хотел бы называть конкретное имя, это тайна следствия. Как только его экстрадируют, мы дадим комментарии", - отметил замглавы ГПУ.

Как сообщалось, сейчас Интерпол проверяет наличие политической составляющей в деле Онищенко, решение, возможно, будет принято в октябре.

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Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.

16 сентября в НАБУ сообщили о передаче в Интерпол документов касательно объявления Онищенко в международный розыск.