Полторак рассказал, какое вооружение Украина может получить от США

Министр обороны Степан Полторак рассказал, какое именно оружие от Штатов может получить наше государство, передает 24 канал.

По его словам, Украина попросит только то оружие, в котором больше всего нуждается – это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

Однако когда именно Украина может получить летальное вооружение, Степан Полторак так и не ответил, указав на то, что это знают только в США, чей президент должен принять соответствующее решение.

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Напомним, 22 сентября Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Так, в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.