Европейские народники ЕП требуют немедленного освобождения Сущенко – заявление
Политическая группа Европейской народной партии, которая является самой влиятельной в Европейском парламенте, призвала немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России по обвинению в шпионаже.
Соответствующее заявленіе заместителя председателя Комитета по иностранным делам Яцека Сариуша-Вольского и члена этого комитета Кристиана Дэн Преда было распространено в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
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"Обвинения, выдвинутые против украинского журналиста Романа Сущенко, а также его задержание является еще одним актом российской агрессии против верховенства права, принципов и против граждан Украины. Мы призываем к его немедленному и безусловному освобождению", – говорится в заявлении.
Кроме того, европейские народники требуют защитить права журналиста и предоставить консулу Украины беспрепятственный доступ в соответствии с положениями международного права, которые подписала Россия.
В заявлении задержание Сущенко названо "прямой провокацией, которая ставит под угрозу любое доверие и добрую волю", которые еще остались у России.
"Сущенко является признанным и авторитетным журналистом. Мы возмущены этим произволом, актом, который является чистой воды провокацией, учитывая гибридную войну, которую ведет Россия против Украины и нарушает права человека и основные свободы. Группа ЕНП и Европейский парламент несколько раз призывали Россию освободить украинских политических заложников", – подчеркнули в группе.
В заявлении также отмечается, что никаких привычных дел с Россией не будет до тех пор, пока она не освободит всех политических заключенных и будет полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.
В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.
3 октября адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко; сегодня адвокат посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен "воевать".