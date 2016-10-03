У Путина назвали арест украинского журналиста в Москве "обычной работой спецслужб"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это идет обычная работа специальных служб. Если я правильно себя понимаю, что этот человек, который называет себя журналистом не имел аккредитации МИД , которую должен иметь зарубежный журналист», - сказал Песков.

«Я не могу вам сказать получал ли президент информацию на этот счет, но это обычная работа специальных служб», - добавил он.

По его словам, это не вопрос повестки дня Кремля и за оценками произошедшего нужно обращаться в спецслужбы.

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Отвечая на вопрос УНИАН, арест Романа Сущенко является стартом кампании против украинских СМИ, Песков сказал: «Никаких кампаний в отношении украинских или иных СМИ, работающих в России нет и быть не может, деятельность всех представителей зарубежных СМИ регулируется соответствующим законодательством».

Он заявил, что зарубежные СМИ пользуются равными правами в РФ так же как и российские, но существует определенная процедура аккредитации при МИД РФ.

«Эти процедуры должны выполняться. Что касается этого задержания, причин задержания и других деталей мы не обладаем детальной информацией, это вопрос наших спецслужб», - сказал.

Отвечая на вопрос, как Кремль отнесется к ответным мерам и в такую ситуацию могут попасть российские журналисты в Украине, Песков сказал: «В Москве также работают и украинские журналисты и наш с вами разговор является этому наилучшим доказательством», - сказал он.