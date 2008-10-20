После СНБО Ющенко пойдет искать поддержку в дугом месте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен сегодня после заседания Совета национальной безопасности и обороны встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы обсудить необходимость принятия законопроектов, рассмотренных на СНБО и касающихся противостояния влиянию мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об В.ЮЩЕНКО он заявил на заседании СНБО.

«Моя цель - получить поддержку по тем законопроектам, которые мы сегодня на СНБО обсудим. Уверен, что нас должен объединить процесс выхода из кризисных вызовов, которые сегодня уже получил ряд секторов экономики в результате обвала экспортных позиций, из-за проблем платежного характера, из-за проблем, которые возникают на валютном рынке в связи с уменьшением валютной выручки», - заявил Президент.