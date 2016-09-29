МИД о решении Верховного суда России о "запрете" Меджлиса: "РФ применяет сталинские методы"

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«МИД Украины бесспорно выражает решительный протест в связи с решением Верховного суда РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и признании законным решения оккупационной власти Крыма о признания Меджлиса экстремистской организацией», - сказала Беца.

Читайте такжеМИД: Запрет Меджлиса является фактически запретом крымскотатарского народа

По ее словам, это циничное, абсолютно прогнозируемое решение высшей судебной инстанции России, которое согласуется с нынешней репрессивной политикой Кремля, направленной на борьбу с демократией и превращение оккупированного полуострова в серую зону террора и бесправия.

Беца отметила, что в течение 2,5 лет оккупации РФ не только целенаправленно и системно нарушает права человека и ограничивает свободу в украинском Крыму, но и полностью уничтожила независимые механизмы их обеспечения и защиты. По словам пресс-секретаря, это свидетельствует, в частности, о преднамеренном вытеснении из Крыма Меджлиса - органа самоуправления, который функционирует десятилетиями, эффективно отстаивает права коренного народа полуострова.

«Мы твердо знаем, что именно независимая и сознательная гражданская позиция Меджлиса, его последовательная поддержка территориальной целостности Украины сделали его объектом политического преследования со стороны РФ, и, фактически, делая его вне закона, а также необоснованно преследуя активистов этого органа и представителей крымскотатарского народа в целом, РФ применяет сталинские методы 1944 года, идет целенаправленное уничтожение, геноцид крымских татар», - сказала Беца.

По словам пресс-секретаря, Украина призывает РФ немедленно прекратить любые репрессии против крымских татар, отменить «свое ничтожное, незаконное решение» о запрете Меджлиса.

«Мы призываем наших партнеров к активизации действий в защиту прав человека в оккупированном Крыму, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа основных конвенционных и мониторинговых механизмов международных организаций полуострова для мониторинга ситуации в сфере прав человека», - сказала Беца.

Она также сообщила, что МИД Украины направит ноту протеста внешнеполитическому ведомству России.

«Несомненно, будет направлена нота МИД РФ. Мы направляем ноты протеста на все нарушения со стороны России, это происходит ежедневно», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

Во время дебатов прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главной виной этого представительного органа крымских татар является то, что его лидеры не признали аннексию полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины.

26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.