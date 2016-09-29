На Bellingcat осуществлялись хакерские атаки из-за расследования катастрофы МН17
На сайт Bellingcat осуществлялись хакерские атаки с целью дискредитировать результаты их исследования, большинство из которых подтвердила в своем отчете международная следственная группа в Нидерландах.
С этой же целью российскими СМИ была запущена пропагандистская кампания.
Об этом в комментарии Громадському рассказал помощник президента аналитического центра Atlantic Council Макс Чуперский.
«Мы стали свидетелями настойчивых попыток дискредитировать команду Bellingcat. Не только за счет кибератак, которые продолжаются последние две недели, но и через прицельную и продуманную пропаганду. Две недели назад, когда международная следственная группа объявила о планах обнародовать отчет, почти синхронно с ними Russia Today, Sputnik и другие российские новостные агентства начали дискредитировать и писать откровенную ложь относительно Bellingcat, и любого причастного к расследованию», – сказал он.
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По его словам, обнародование новых результатов международной комиссии повлечет значительное давление на российскую власть.
«Это сложная ситуация для Кремля и российского МИДа, которые постоянно отрицают, что «Бук» был доставлен российскими военными, хотя все доказательства указывают на это. Поэтому ожидайте на увеличение дипломатического давления на Кремль и попытке Москвы отвлечь или исказить реальность», – добавил Чуперский.
Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.
Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.
В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.