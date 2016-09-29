На Bellingcat осуществлялись хакерские атаки из-за расследования катастрофы МН17

С этой же целью российскими СМИ была запущена пропагандистская кампания.

Об этом в комментарии Громадському рассказал помощник президента аналитического центра Atlantic Council Макс Чуперский.

«Мы стали свидетелями настойчивых попыток дискредитировать команду Bellingcat. Не только за счет кибератак, которые продолжаются последние две недели, но и через прицельную и продуманную пропаганду. Две недели назад, когда международная следственная группа объявила о планах обнародовать отчет, почти синхронно с ними Russia Today, Sputnik и другие российские новостные агентства начали дискредитировать и писать откровенную ложь относительно Bellingcat, и любого причастного к расследованию», – сказал он.

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По его словам, обнародование новых результатов международной комиссии повлечет значительное давление на российскую власть.

«Это сложная ситуация для Кремля и российского МИДа, которые постоянно отрицают, что «Бук» был доставлен российскими военными, хотя все доказательства указывают на это. Поэтому ожидайте на увеличение дипломатического давления на Кремль и попытке Москвы отвлечь или исказить реальность», – добавил Чуперский.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.