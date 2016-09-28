Генсек НАТО приветствовал первые результаты расследовании по делу МН17

Об этом говорится в заявлении генсека альянса, которое было распространено в среду в Брюсселе.

"Я приветствую первые результаты расследования Совместной следственной группы, в которую входят следователи из Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии. Доклад проливает свет на причины и обстоятельства сбития МН17", - заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО указал, что расследование уголовного дела продолжается, в связи с чем выразил уверенность в необходимости всестороннего сотрудничества всех государств в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН для того, чтобы справедливость могла восторжествовать". "Важно, чтобы следователи могли продолжать проводить расследование самостоятельно и тщательно", - подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что сбитый рейс МН17 стал "глобальной трагедией, которая стоила жизни 298 лицам". "Как решил Совет Безопасности ООН, виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул генсек НАТО.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту.

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Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.