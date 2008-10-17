Центризбирком не получал решение суда о запрете проводить выборы

Центральная избирательная комиссия не получала постановления Центрального окружного административного суда об отмене решения Киевского окружного административного суда о приостановлении действия указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных выборах в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА сегодня журналистам.

«Пока что в ЦИК не поступало такое решение. Если этот документ поступит, его нужно будет изучить и разобраться. В таком случае члены ЦИК соберутся и в режиме совещания примут решение», - сказал он.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Центризбиркома, в настоящее время члены ЦИК проводят совещание.

Как сообщал УНИАН, по данным руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, сегодня, 17 октября, Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Таким образом, подчеркнул он, препятствий для проведения внеочередных выборов не существует.