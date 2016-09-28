Заместитель генпрокурора отбыл в Гаагу, где сегодня представят результаты расследования крушения МН17

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

«В среду, 28 сентября 2016 года, на международной пресс-конференции международная совместная следственная группа объявит предварительные результаты расследования по уголовному производству авиакатастрофы самолета «Боинг», которая произошла 17 июля 2014 года», - говорится в сообщении.

Результаты работы международной совместной следственной группы, в которую входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, будут объявлены около 14.00 час. по киевскому времени, отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

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Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

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17 июля 2016 года президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малазийского «Боинга».

«Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития МН17, что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии», - сказал Петр Порошенко.