Совместная следственная группа займется созданием международного трибунала по MH17 - Климкин

Как сообщает Центр Новостей ООН, Климкин заявил о намерении добиться привлечения виновных к ответственности за сбитый малазийский Боинг над территорией Донбасса. Выступая в ходе заседания Совета Безопасности, посвященного вопросам безопасности гражданской авиации, он отметил инициативы ИКАО по защите самолетов, пролетающих над зонами конфликтов. Министр выразил озабоченность деятельностью России в воздушном пространстве Крыма.

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Климкин напомнил, что Украина столкнулась с проблемами безопасности в воздухе в связи с военным конфликтом на востоке, где в июле 2014 года над территорией, контролируемой вооруженными группами, был сбит самолет Малазийских авиалиний. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

«Это чудовищное преступление побудило ИКАО выдвинуть целый ряд инициатив, касающихся ситуаций конфликта, и учредить Целевую группу по угрозам гражданской авиации, связанным с конфликтами, а также создать Банк данных о конфликтных зонах и опубликовать подробное руководство по угрозам, которые представляют для коммерческих полетов ракеты класса «земля-воздух», - сообщил Климкин.

Он добавил, что особое внимание необходимо уделить процессу оценки рисков в ходе составления полетных карт.

Украинский министр напомнил о том, что один из постоянных членов Совета Безопасности, воспользовавшихся правом вето, «саботировал» попытки учредить международный трибунал с целью привлечения к ответу виновных в крушении МН-17.

«Тем не менее, мы будем и дальше работать над этим вопросом и представим различные варианты создания механизма, который позволил бы в полной мере привлечь к ответственности виновных», - заверил Климкин.

Он также привлек внимание к ситуации с обслуживанием воздушного движения в открытом море над Симферопольским районом. В соответствии с региональными соглашениями в области навигации, одобренными Советом ИКАО, ответственность за диспетчерское обслуживание воздушного движения возложена на Украину и страна добросовестно выполняет эти функции.

«Со времен незаконной оккупации Крыма в апреле 2014 года Российская Федерация начала создавать помехи на международной аварийной частоте службы воздушного движения, предоставляемой Украиной. Подобные действия создают серьезную угрозу безопасности полетов в международном воздушном пространстве над открытым морем и противоречат Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и соответствующим нормам ИКАО», – заявил Климкин.

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Он добавил, что этот шаг со стороны России является нарушением резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Климкин подчеркнул важность соблюдения всеми государствами-членами ИКАО принятых стандартов и рекомендаций, особенно касающихся воздушного пространства над открытым морем.

Как сообщал УНИАН, Совместная следственная группа по MH17 представит предварительные результаты уголовного расследования катастрофы «Боинга» 28 сентября.