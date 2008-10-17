СП не намерен участвовать в организованном БЮТ "театре абсурда"

Заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК считает, что БЮТ доводит до абсурда ситуацию с рассмотрением жалобы Секретариата на судебное постановление о приостановке действия указа главы государства о роспуске парламента 6-го созыва.

Как сообщает пресс-служба Президента, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что Секретариат не намерен принимать участия в “театре абсурда”, в который народные депутаты от БЮТ пытаются превратить ситуацию с рассмотрением в Киевском административном апелляционном суде апелляционной жалобы Секретариата Президента.

При этом она обратила отдельное внимание на то, что Секретариат подал в суд жалобу на постановление, которое считает неправомерным. «Но непонятны мотивы внесения жалобы аналогичного содержания представителями БЮТ – ведь решение Киевского окружного административного суда о приостановке действия указа о роспуске ВР было принято для удовлетворения их же иска», – сказала Г. СТАВНИЙЧУК. Более того, добавила она, сегодня представители БЮТ утверждают, что подали еще приблизительно 100 жалоб на постановление, принятое в их пользу.

«Поведение БЮТ в данном случае свидетельствует о совершенно нескрываемой попытке этой политической силы довести ситуацию до абсолютного абсурда и навязать это судьям. Бесспорно, принимать участие в этой комедии Секретариат Президента не имеет никакого намерения», – отметила Г. СТАВНИЙЧУК.

«Достаточно одного представителя Секретариата Президента, чтобы он ходил на судебные заседания, которые все время откладываются на 3–5 дней, для того, чтобы дать возможность БЮТ написать за это время еще 100 жалоб», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, Киевский апелляционный административный суд перенес на 21 октября на 11.00 рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины на постановление Окружного административного суда столицы, которым приостановлено действие указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов.

Заместитель главы Секретариата Президента М.СТАВНИЙЧУК отметила, что перенос заседания обусловлен необходимостью проведения дополнительных процессуальных действий.

В частности, пояснила она, представители БЮТ заявили суду ходатайство о том, что необходимо рассмотреть еще около 100 апелляционных жалоб, которые заявлены в административном иске БЮТ народными депутатами от этой политической силы и обычными гражданами Украины.

Руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Секретариата главы государства Руслан КИРИЛЮК назвал такие действия БЮТ «классической рейдерской атакой».

«В политическом смысле это означает, что БЮТ делает все возможное для срыва внеочередных парламентских выборов», – заявил Р.КИРИЛЮК.

10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева, и с 14 октября 2008 года образовал Центральный окружной административный суд города Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд города Киева в количестве 22 судей.

Однако сегодня, 17 октября, В.ЮЩЕНКО сначала своим указом возобновил Окружной административный суд Киева, а менее чем через час появился еще один указ Президента, которым Окружной административный суд Киева снова был ликвидирован. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Новосозданный Центральный окружной админсуд Киева, по информации Р.КИРИЛЮКА, отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Таким образом, подчеркнул Р.КИРИЛЮК, препятствий для проведения внеочередных выборов не существует.