В БЮТ уже заметили позитив в действиях Секретариата Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает позитивом поддержку представителями Секретариата Президента позиции БЮТ о необходимости принятия Верховной Радой «антикризисных» законопроектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

“Позитивом является то, что представители Секретариата Президента уже поддерживают позицию БЮТ о необходимости принятия Верховной Радой «антикризисных» законопроектов и уже даже готовы с радостью «делить» кредит Международного валютного фонда, о котором шла речь на сегодняшней встрече премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя миссии МВФ Джейли ПАЗАРБАЗИОЛУ”, - сказал заместитель председателя ВР.

В то же время Н.ТОМЕНКО заметил, что «делить» эти деньги пока рано, ведь впереди – как минимум принятие в парламенте соответствующей ратификации об условиях получения такого кредита. «А это - еще один аргумент в интересах того, что Верховная Рада VI созыва должна и будет работать и принимать необходимые законы в интересах Украины», - выразил убеждение вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что Президент допускает возможность одновременного принятия изменений в государственный бюджет на 2008 год, необходимых для финансирования досрочных выборов в парламент, и ряда законов, которые бы минимизировали влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Говоря о выделении Международным валютным фондом кредитов для Украины для стабилизации финансовой системы, А.ШЛАПАК выразил мнение, что Украина может выйти на договоренность с миссией МВФ через 2-3 недели.

“Миссия пока только изучает ситуацию и обещает, что на будущей неделе после консультаций с экспертами она предложит перечень тех требований, на основании которых они могут говорить о кредите», - сказал А.ШЛАПАК.

Относительно возможных объемов средств, которые предоставляются Украине, он сказал, что средства будут выделяться отдельно под конкретную проблему.