Тимошенко размахивает цифрами, завышенными в 40 раз - ГПУ

Генеральная прокуратура отвергает обвинения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в бездеятельности при принятии решений по материалам контрольно-ревизионной службы относительно хищений государственных средств на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», «Энергоатома», а также на предприятиях угольной отрасли.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

В частности, отмечают авторы заявления, “в последнее время в ходе публичных выступлений премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о бездеятельности при принятии решений по материалам контрольно-ревизионной службы, якобы направленных Генеральной прокуратуре, относительно хищений значительных сумм государственных средств, в частности на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», «Энергоатома», а также на предприятиях угольной отрасли - на сумму 10,2 млрд. грн.”.

Также, говорится далее в заявлении ГПУ, “на пресс-конференции 16 октября 2008 года Ю.ТИМОШЕНКО отмечает сумму нарушений по направленным материалам свыше 12 млрд. грн.”.

В связи с этим пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины заявляет, что такая информация не отвечает действительности.

Как подчеркивается в заявлении, “в ходе проверок по материалам ГлавКРУ Украины, которые действительно направлены в текущем году Генеральной прокуратуре относительно фактов нарушений и злоупотреблений при использовании государственных средств в системе НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», «Энергоатома», а также на предприятиях угольной отрасли, прокурорами возбуждены 11 уголовных дел, по которым установлена сумма ущерба лишь 283,5 млн. грн.”.

В то же время, по данным пресс-службы, Генеральная прокуратура обращала внимание премьер-министра и Кабинета министров на низкую эффективность работы органов контрольно-ревизионной службы.

“В первом полугодии текущего года по 3207 материалам ревизий, которые поступили в органы прокуратуры, возбуждены лишь 310 уголовных дел, обоснованно отказано в возбуждении уголовного дела в 1392 случаях”, - подчеркнули в ГПУ, добавив, что “только по 36 актам ревизий установлен ущерб на сумму свыше 1 млн. грн. и по 48 актам - от 500 тыс. грн. до 1 млн. грн., что составляет лишь 2,6% от их общего количества”. “По 2380 актам установленный ущерб не превышал 25 тыс. грн. Иногда документируются финансовые нарушения в размере до 100 грн.”, - отметили в Генпрокуратуре.

Между тем, говорится в заявлении пресс-службы, “за 9 месяцев 2008 года в связи с нарушениями в действиях самих работников органов КРУ к ответственности привлечены 34 должностных лица, на устранение имеющихся нарушений внесены 107 актов”.

Как сообщалось, вчера, 16 октября, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что “наше правительство, КРУ на эту минуту более чем на 12 млрд. грн. установили злоупотреблений, прямых краж из бюджета из государственных корпораций, денег”.

По словам премьера, “мы передали все официально оформленные акты КРУ Генеральной прокуратуре, но, к сожалению, Генеральная прокуратура сегодня полностью управляется Партией регионов, вы знаете, что Президент отказался менять руководство Генеральной прокуратуры, и именно поэтому все эти злоупотребления и все эти колоссальные кражи из бюджета сегодня абсолютно Генеральной прокуратурой не рассматриваются”.