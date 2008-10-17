Гриценко нацелился стать третьим после Тимошенко и Януковича

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко пойдет на досрочные выборы с собственной политической силой. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

По мнению Гриценко, его политпроект вполне способен занять третье место, пропустив вперед только политсилы Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.

Переговоры о создании новой партии или блока все еще продолжаются. Гриценко сообщил о нескольких принципиальных условиях подбора новых членов команды. «В нашу политическую силу мы подбираем людей, которые умеют ходить с прямой спиной и не подвержены влиянию извне», – объяснил он.

По словам Гриценко, он не будет блокироваться с гипотетической силой Арсения Яценюка, хоть и считает этого политика разумным и высокообразованным человеком. Кроме того, депутат отвергает совместный поход на выборы с какой-либо партией или блоком из нынешнего состава парламента.

Своего будущего избирателя Гриценко видит среди представителей малого и среднего бизнеса. Они же и станут спонсорами партии. Политик очень рассчитывает на такую категорию населения, как разочаровавшиеся в ведущих политических силах. По мнению депутата, таких граждан в Украине от 40 до 50 процентов.