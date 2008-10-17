Выборы можно провести и без Госреестра избирателей - Ставнийчук

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК считает, что досрочные парламентские выборы можно провести без Государственного реестра избирателей. Об этом она заявила вчера в эфире "5-го канала".

По словам М.СТАВНИЙЧУК, "большой нужды нет" вносить изменения в закон о выборах народных депутатов в части, касающейся Государственного реестра избирателей, нужно лишь умело воспользоваться теми положениями, которые есть в этом законе и законе о Государственном реестре избирателей.

"Надо умело распорядиться теми правовыми положениями, которые имеются сегодня в распоряжении организаторов выборов", - подчеркнула она.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что нормальное разъяснение ЦИК по данному вопросу даст возможность выйти из этой сложной ситуации.