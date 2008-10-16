Партия регионов предлагает улучшить процедуру роспуска ЦИК

Депутат Верховной Рады, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО предлагает Верховной Раде отменить механизм досрочного прекращения парламентом полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном сегодня в ВР.

Депутат предлагает внести изменения в статью 31-1 Закона “О Центральной избирательной комиссии”, в которой говорится о досрочном прекращении полномочий состава комиссии. В частности, Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает целесообразным оставить первый пункт этой статьи: “Полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой Украины по мотивированному представлению Президента Украины”. Вместе с тем он предлагает исключить пункты второй и третий этой статьи, в которых отмечается, что “решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии принимается Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава. Депутатские фракции в Верховной Раде Украины не позже следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава Комиссии подают Президенту Украины предложения по персональному составу Комиссии, на основании которых Президент Украины в течение трех дней вносит в Верховную Раду Украины представление по персональному составу Комиссии”.

В пояснительной записке представитель Партии регионов отмечает, что проект Закона Украины “О внесении изменений в статью 31-1 Закона Украины “О Центральной избирательной комиссии” разработан с целью совершенствования избирательных процедур и обеспечения деятельности Центральной избирательной комиссии как коллегиального органа, а также для обеспечения реализации и защиты гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.