Социально-Христианская партия Украины самоликвидируется

Социально-Христианская партия Украины направило в Министерство юстиции официальное сообщение о ликвидации партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее решение было принято V внеочередным съездом Партии, который состоялся 24 мая 2008 года. Сейчас продолжается процесс самоликвидации партии с целью перехода в партию «Единый Центр».

Социально-Христианская партия Украины была зарегистрирована Министерством юстиции 7 июля 2004 года и внесена в Реестр политических партий Украины под №96. Основателем партии выступила Оксана БИЛОЗИР. На момент проведения ликвидационного V внеочередного съезда руководителем партии, по информации, предоставленной Минюсту, был Владимир ВЛАДЫКО.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.