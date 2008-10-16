Тимошенко сняла с себя «львиную долю» ответственности

Львиная доля ответственности за меры по предотвращению финансового кризиса в Украине лежит на Национальном банке и Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге после заседания Кабинета министров.

«Антикризисные меры отдельно имеет НБУ и, безусловно, львиная доля - 90% ответственности и действий, которые нужны для предотвращения финансового мирового кризиса, лежат на Национальном банке Украины и на Совете национальной безопасности и обороны Украины как координирующем органе во главе с Президентом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительство может работать только по отраслевым программам.

При этом премьер добавила, что Конституция Украины прямо запрещает правительству вмешиваться в деятельность Нацбанка, а мировой финансовый кризис, безусловно, находится в компетенции НБУ.

«Совет нацбезопасности - это координирующий орган, который объединяет все ветви власти и имеет возможность скоординировать эту работу и сделать ее более концентрированной и осмысленной… А правительство принимает те меры, которые касаются бюджетной политики и поддержки отдельных отраслей производства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК считает, что полная ответственность за разработку нормативно-правовых актов, предупреждающих возможные негативные последствия мирового финансового кризиса для экономики Украины, лежит на правительстве.

Он отметил, что полностью поддерживает стремление премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО разработать и принять пакет законодательных и нормативно-правовых актов по предупреждению возможных негативных последствий мирового финансового кризиса для экономики Украины. «Но я высказал непонимание, почему на заседании Кабмина (сегодня, 16 октября) в повестке дня нет этого пакета», - сказал И.ВАСЮНИК.