Винский будет судиться с прессой за своего заместителя

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ опровергает информацию о том, что его заместитель Игорь УРБАНСКИЙ является владельцем судна «Фаина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Кабинете министров Украины.

«В Секретариате Президента всякие глупости говорят… Я знаю, что И.УРБАНСКИЙ никакого отношения к этому судну не имеет… Я даже не могу понять логики этого заявления», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как заявила пресс-секретарь И.ВИНСКОГО, «Коммерсант» распространил это мнение о том, что судно принадлежит И.УРБАНСКОМУ… Сейчас я направила письмо в «Коммерсант» для того, чтобы мне показали документы, если в трехдневный срок их не будет, будем что-то решать. Пусть они опровергают информацию».

Как сообщал УНИАН, 16 октября руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Олег ЛИТВАК сообщил, что Секретариат Президента Украины обратился в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обнародованные в СМИ факты, которые могут свидетельствовать о причастности правительственных чиновников к компании - владельцу захваченного пиратами судна «Фаина».

По словам О.ЛИТВАКА, речь идет об обнародованной в последние дни в украинских и зарубежных СМИ информации о вероятной причастности к компании - судовладельцу «Фаины» заместителя министра транспорта и связи Украины Игоря УРБАНСКОГО.

Справка УНИАН. 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей, перед которыми поставлена задача не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

14 октября руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что работа по освобождению заложников ведется активно, непрерывно, но она не всегда является заметной и не всегда целесообразно ее публичного разглашать.