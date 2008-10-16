Лавринович намекает, что судьба выборов - в руках «отдельной фракции»

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что принятие ВР во вторник, 21 октября, законопроекта о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования внеочередных выборов 7 декабря будет зависеть от желания отдельной фракции блокировать работу парламента и настойчивости других фракций в реализации своих прав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя ВР, об этом он заявил в рамках заседания круглого стола, организованного редакцией газеты «Голос України», обсуждая проблемы реформирования местного самоуправления.

«Проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования как общенациональных выборов 7 декабря, так и местных, давно находится в парламенте. Он зарегистрирован и ждет своего рассмотрения», – сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он отметил, что такой режим работы Верховной Рады, который был продемонстрирован в конце прошлой недели, делает невозможным принятие ни одного решения, включая те, которые пропагандируются правительством как первоочередные.

Как сообщал УНИАН, в прошлый четверг, 9 октября, депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум парламента, протестуя против решения ВР включить в повестку дня вопрос о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о выборах, автором которого является народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ. В пятницу, 10 октября, фракция БЮТ продолжала блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.