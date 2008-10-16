Тимошенко дает деньги на выборы - пусть Ющенко думает, как их взять

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Приняты (изменения) только что, принято по НАК «Нафтогаз», учитывая необходимость реакции на некоторые вопросы, и по выборам», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

В то же время, министр не назвал планируемый объем финансирования избирательной кампании. «Та сумма, которая звучала в СМИ», - добавил он.

В.ПИНЗЕНИК также сообщил, что законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2008 год предполагает финансовую поддержку НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда. Вместе с тем, министр не назвал объем планируемой поддержки.

Напомним, что согласно украинского законодательства, изменения в бюджет могут вноситься только решением Верховной Рады. А парламент на данный момент, по крайней мере, по мнению Секретариата Президента, считается недееспособным, поскольку распущен указом Виктора ЮЩЕНКО. Во время подготовки к досрочным выборам 2007-го года аналогичная коллизия разрешалась тем, что Президент приостанавливал действие собственного указа, давая возможность Раде внести изменения в законы.