В Печерском суде - «все хорошо, прекрасная маркиза»

Председатель Печерского районного суда Киева Инна ОТРОШ заявляет, что указ Президента Украины о ее освобождении официально не обнародован.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН.

По словам И.ОТРОШ, на сегодня информации о ее освобождении, как утверждает кое-кто, нет ни на официальном сайте Президента Украины, ни в официальных изданиях, которые печатают соответствующие государственные указы и постановления.

В связи с этим, она продолжает находиться в должности председателя суда.

В то же время И.ОТРОШ отметила, что сегодня группа лиц, среди которых, - и бывший председатель Печерского райсуда Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, самовольно вошли и захватили кабинет одного из судей Печерского райсуда.

«Очевидно, после захвата Окружного административного суда Киева кто-то хочет захватить и Печерский, тем более, что он находится рядом», - сказала И.ОТРОШ, добавив при этом, что, несмотря на это, суд продолжает работать в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Елена ШУСТИК заявила сегодня, 16 октября, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил председателем Печерского районного суда Киева В.КОЛЕСНИЧЕНКО, освободив с этой должности И.ОТРОШ.