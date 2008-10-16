Ющенко вернул в Печерский суд скандально известного главу?

Народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Елена ШУСТИК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил председателем Печерского районного суда г. Киева Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО, освободив от этой должности Инну ОТРОШ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской социал-демократической партии, по словам Е.ШУСТИК, "на административную должность восстановлен судья, который был освобожден за хищение печати суда и фальсификацию дел. В свое время позорные поступки КОЛЕСНИЧЕНКО всколыхнули все общество и вызвали общественное осуждение. И это при том, что Президент, согласно решению КС, не имеет полномочий назначать председателей судов».

По ее словам, судью (в кабинет председателя суда – УНИАН) "завел персонально заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН. При этом новый председатель был заведен при участии спецподразделений, в суде выбили дверь".

«30 марта 2007 года ЮЩЕНКО с целью проверки всех обстоятельств назначения В.КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского районного суда города Киева и в связи с обращением по этому поводу председателя Верховного Суда Украины и народных депутатов Украины отменил Указ Президента Украины от 21 июня 2005 года № 977 "О назначении председателя местного общего суда". Однако ситуация изменилась, и сейчас Президент повсюду ищет людей с подмоченной репутацией, людей, которые запятнали судейскую мантию недостойными поступками, чтобы, восстановив их в должности, провернуть выгодные ему грязные дела. Противозаконные, силовые методы решения своих вопросов уже стали нормой для Президента. Однако в правовом государстве подобные поступки не совместимы с высшей государственной должностью», - отметила Е.ШУСТИК.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2007 года Президент своим указом 253/2007 отменил указ от 21 июня 2005 года № 977 "О назначении председателя местного общего суда". При этом указом №255/2007 В.ЮЩЕНКО назначил И.ОТРОШ и.о. председателя Печерского райсуда Киева.

5 апреля 2007 года Президент отменил свой указ от 15 июня 2005 года № 950, которым переводил судью В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд Киева. В.КОЛЕСНИЧЕНКО обжаловал это решение в суде.

5 апреля прошлого года Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В тот же день и.о. председателя Печерского райсуда И.ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.