В СП подозревают, что владельцем «Фаины» является зам Винского

Пассивность правительства в ситуации вокруг судна «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали, является недопустимой.

Об этом заявил руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины Олег Литвак, сообщает пресс-служба Президента.

Попытка правительства избежать ответственности за освобождение украинских моряков свидетельствует о его недостаточной заинтересованности в решении этой проблемы.

Со своей стороны Президент держит ситуацию на контроле и делает все от него зависящее, чтобы украинские граждане были освобождены как можно скорее. Для этого созданы все необходимые предпосылки.

Однако решение этой проблемы требует активного участия всех органов власти, в частности Кабинета Министров. Пассивность правительства, которую он демонстрирует сегодня, является недопустимой. Такую позицию можно считать циничной, если в ее основе – сохранение личного интереса отдельных правительственных чиновников.

В последние дни украинские и зарубежные СМИ обнародовали информацию о вероятной причастности к компании – судовладельцу «Фаины» заместителя министра транспорта и связи Украины Игоря Урбанского.

Премьер-министр Юлия Тимошенко должна отреагировать на эти публикации и принять соответствующие меры.

В то же время Секретариат Президента обращается к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуры с просьбой проверить обнародованные в СМИ факты, которые могут свидетельствовать о коррупционных связях правительственных чиновников.