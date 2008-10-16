Политики сорвали судьям встречу с французами

В Высшем административном суде Украины заявляют, что в связи с ситуацией, сложившейся вокруг обжалования указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов, и связанной с ней невозможностью админсудов работать в нормальном режиме, были сорваны запланированные заранее совместные мероприятия ВАСУ с Государственным Советом Французской Республики.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ВАСУ.

“Очередным весомым подтверждением того, что в результате попытки втянуть административные суды в политические противостояния нарушается нормальная работа, в частности, Высшего административного суда Украины, является срыв предварительно запланированных мероприятий, организованных Высшим админсудом и Государственным Советом Французской Республики”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, 17 октября 2008 года Высший административный суд Украины совместно с Государственным Советом Франции должны были проводить учебный семинар с участием судей ВАСУ и Верховного Суда Украины «Кассационное рассмотрение административных дел», однако, учитывая нестабильную политическую ситуацию в Украине вообще и в системе административных судов в частности, французские партнеры Высшего административного суда отказались от проведения этого мероприятия.

Кроме того, 16 октября 2008 года в помещении Высшего административного суда Украины была запланирована встреча руководства ВАСУ с представителями Государственного Совета Франции, во время которой планировалось обсудить дальнейшее сотрудничество сторон.

Председатель ВАСУ Александр ПАСЕНЮК в связи с этим отметил, что понимает решение французских партнеров, поскольку трудно “полноценно работать в условиях препятствования нормальной деятельности судебных учреждений и попытки политизировать процессуальную работу административных судов”.

Председатель ВАСУ также выразил свою обеспокоенность тем, что в случае дальнейшего развития ситуации в этом же направлении, возможно торможение не только международно-правового сотрудничества Высшего административного суда, но и приостановление методической, обобщающей и организационной деятельности суда.

Вместе с тем, А.ПАСЕНЮК выразил надежду, что политические силы страны вскоре решат все противоречивые вопросы в правовой плоскости и позволят судам исполнять возложенные на них обязанности.

Справка УНИАН. Государственный Совет Франции – это специфический орган французской государственной администрации, который исполняет функции суда и консультационного органа. При этом Совет является одновременно судом первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанцией в отношении решений административных трибуналов.

Как сообщал УНИАН, 15 октября с утра группа народных депутатов Украины от БЮТ находилась в помещении ВАСУ. По данным пресс-службы ВАСУ, депутаты заблокировали кабинет председателя Высшего административного суда Украины А.ПАСЕНЮКА, не разрешая никому попасть туда. О цели прихода в Высший админсуд народные депутаты не сообщали, свои действия не объясняли.

В то же время в БЮТ опровергают блокирование их депутатами работы Высшего административного суда Украины и его председателя.

В пресс-службе фракции БЮТ со ссылкой на народного депутата Антонину БОЛЮРУ сообщили, что “народные депутаты не блокировали работу суда и его председателя. Никто из депутатов не блокировал кабинет председателя суда. Народные депутаты были только в коридоре, где ожидали приема к председателю”.

14 октября Секретариат Президента по поручению главы государства Виктора ЮЩЕНКО обратился к председателю ВАСУ А.ПАСЕНЮКУ с просьбой обеспечить рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлен избирательный процесс, в здании ВАСУ.

По данным пресс-службы Президента, это обращение вызвано ситуацией, сложившейся в связи с рассмотрением Киевским апелляционным административным судом дела по упомянутой апелляционной жалобе.

Как подчеркнул руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК, народные депутаты от БЮТ фактически заблокировали работу Киевского апелляционного административного суда, сделав невозможным рассмотрение указанного дела в установленные законом сроки. В результате этого слушание дела было в который раз отложено на 17 октября.