Черновцкий обещает тепло, несмотря на заигравшихся политиков

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что безответственность, которую демонстрируют НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинет министров, который не выполняет собственные постановления, не станут причиной того, что дома киевлян останутся без тепла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда НАК «Нафтогаз Украины» требует долги у потребителей, не пытаясь понять, что это за долги и как они образовались. Их объяснения сводятся к тому, что «Нафтогаз Украины» – это коммерческая структура, а значит – все обязаны платить, независимо от объема потребленного газа.

"Кабмин еще в апреле издал постановление №440, которым признал свою ответственность за наличие долгов вследствие изменения цен на газ на протяжении года. Однако правительство не компенсировало реальных расходов из-за роста цен на «голубое топливо» и полностью самоустранилось от решения этого вопроса», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель отметил, что согласно указу Президента Украины, который утвердил решение СНБО, местным бюджетам в виде субвенций должны выделить 2,4 млрд. грн.

«В киевских домах тепло будет – какие бы политические баталии не разворачивались и как бы Кабмин не стремился ущемить интересы киевлян. Я не допущу, чтобы вопрос теплоснабжения Киева становился орудием шантажа в руках политиков, которые заигрались», – заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.