Политолог: Ющенко воспользуется методами из арсенала Черновецкого

В нынешней избирательной кампании участие политтехнологов не будет определяющим.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства моделирования ситуаций, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на жесткость применяемых технологий и общий технологический характер кризиса, основная роль в получении максимального результата на выборах будет отведена админресурсу и борьбе с ним.

По мнению экспертов, пропрезидентская сила будет всячески задействовать специфические административные инструменты из арсенала, разработанного и использованного киевским мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ в рамках столичных выборов.

В то же время, Партия регионов будет пытаться административными методами компенсировать низкую мотивацию восточноукраинского избирателя.

В свою очередь, БЮТ, по мнению экспертов АМС, будет применять максимум опробованных технологий и новых разработок с целью переиграть обе политические силы и минимизировать эффективность административных инструментов наращивания результатов голосования.