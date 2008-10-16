Литвин о выборах, списках, блоках, процентах и будущей коалиции

Блок Литвина не планирует расширяться за счет других партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции лидер блока, народный депутат Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что на сегодняшний день в блок входят Народная партия и Трудовая партия Украины.

«На этот момент других конфигураций я абсолютно не вижу», – заявил политик.

В то же время В.ЛИТВИН сообщил, что его Блок получал предложения от других политических сил. Однако, по словам депутата, расширение блока за счет других политических партий может привести «к недоразумениям в ядре блока». «Нам нужна работа на результат, а не выяснение отношений», - добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько процентов может взять Блок Литвина на досрочных выборах, В.ЛИТВИН пошутил: «Действует известный принцип: не нужно ограничивать Божью благодать».

Он спрогнозировал, что в парламенте следующего созыва Блок Литвина станет той политической силой, которая будет предлагать формировать коалицию на своей базе. По словам политика, это необходимо делать ввиду того, что крупнейшие политические силы не смогли в нынешнем парламенте продемонстрировать «способность к постоянному существованию институтов власти».

Говоря о включении кандидатов в список блока, В.ЛИТВИН отметил, что им предлагается «добровольно публично взять обязательство», что в случае, если определенный регион не набирает необходимого количества голосов, позволяющего прохождение в парламент, то этот кандидат уступает место в списке тем, кто сделал все для того, чтобы блок преодолел проходной барьер. «Но далеко не все это предложение восприняли положительно», - сказал В.ЛИТВИН.