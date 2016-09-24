Климкин в ООН напомнил о нарушении Будапештского меморандума

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил глава ведомства Павел Климкин во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному одобрению резолюции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Министр подчеркнул, что безопасность неядерных стран является «неотъемлемым элементом укрепления эффективности глобального режима ядерного разоружения и нераспространения».

В этом контексте Климкин обратил внимание участников заседания на нарушение Россией положений Будапештского меморандума от 1994 г., которые, в частности, предусматривают «уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины», а также «отказ от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины».

Министр также добавил, что заключительный документ Обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия 2010 года подтверждает обязательство ядерных государств выполнять существующие гарантии безопасности неядерным странам.

По итогам заседания СБ ООН принял резолюцию (14 членов проголосовали «за», в т.ч. Украина, делегация Египта воздержалась), в которой подчеркивается важность ускорения вступления в силу ДВЗЯИ и его универсализации, содержится призыв ко всем государствам не проводить ядерные испытания, а также приветствуется прогресс в работе мониторингового и верификационного компонентов ДВЗЯИ, которые были введены на временной основе до вступления в силу Договора.