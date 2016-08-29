"Будапештский меморандум - бумага": Турчинов диагностировал у европейских политиков "мюнхенский синдром"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации новейшего оружия и техники к пятилетию ГК «Укроборонпром» сегодня на территории Киевского бронетанкового завода.

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«К большому сожалению, надо констатировать, что те же соглашения, Будапештский меморандум, в частности, не гарантировали нам, согласно разоружению нашей страны, отказу от ядерного статуса ее неприкосновенность и защищенность ее границ. Все эти соглашения, весь этот меморандум на поверку оказался обычной бумагой, которую никто, к большому сожалению, не собирался выполнять», - отметил Турчинов.

«Более того, опять в Европе возник «мюнхенский синдром», когда агрессора пытались умиротворить, вместо того, чтобы жестко остановить», - добавил секретарь СНБО.

В таких условиях, подчеркнул Турчинов, Украина вынуждена рассчитывать исключительно на собственные силы.

«В этих условиях возрождение национального Оборонпрома стало залогом выживания нашей Украины. Предприятия концерна «Укроборонпром» за сжатые сроки достойно выполнили задачу, которую ставила перед ним Родина», - резюмировал он.

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Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.