Виталий Кличко о выборах, кнопкодавах, Луценко и многих "если"

Чемпион мира по боксу по версии WBC и лидер фракции Блока Кличко в Киевсовете Виталий КЛИЧКО еще не определился относительно своего возможного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не собираюсь украшать собой чей-то список и не желаю рисковать своей репутацией”, - сказал В.КЛИЧКО, отметив, что “сегодня очень большая заинтересованность разных политических сил увидеть в своих списках братьев КЛИЧКО”.

В то же время он не высказал категорического возражения против участия в избирательной гонке, заметив, что такое решение будет приниматься не лично им, а его командой.

«Если мы решим идти на выборы, то чтобы сделать в стране изменения к лучшему. Быть просто кнопкодавом я не хочу... Думаю, я смогу проявить себя в интересах страны, которую люблю, и гражданином которой являюсь”, - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Он не назвал ни одной политической силы, которую рассматривает как потенциального партнера, и опроверг информацию о якобы переговорах с лидером "Народной самообороны", министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО.

В.КЛИЧКО выразил убеждение, что сегодня рановато говорить о выборах, поскольку именно их проведение еще под вопросом и существует очень много “если”.

Он также пообещал, что после положительного решения об участии в выборах обязательно расскажет о своей программе и планах работы в Верховной Раде.